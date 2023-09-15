Группа молодёжи из военно-патриотических клубов Мурманска отправилась в экспедицию «Форпост Заполярья»

Ребятам предстоит добраться к месту дислоцирования партизанской базы высоты «Ударная», которая расположена в районе озера Цацьюкком.

Уже второй год участники военно-патриотических клубов посещают партизанскую базу на высоте «Ударная». Именно здесь в сентябре 1941 года 82-й погранотряд встал на пути финских и немецких батальонов, прорывавшихся в районе реки Лотта.

Иван Осташ, преподаватель-организатор ОБЖ гимназии №7: «Сначала у нас официальная часть – проведение торжественных митингов, возложение цветков, венков. Ребята у нас будут читать стихи о войне. Затем у нас будет соревновательная программа, где будет кросс. Ребята поймут, что значит бегать по сопкам, по этим местам. Бывалые поисковики говорят, что там такой дух, который чувствуется сразу».

В этот раз в трёхдневную экспедицию поехали 50 представителей молодёжи Мурманска. Виктория Грищук впервые принимает участие в проекте. Признается, что давно ждала поход и взяла с собой самое необходимое.

Виктория Грищук, младший инструктор военно-патриотического клуба «Рать»: «Тёплые вещи, только тёплые вещи, так как холодает уже, нужно одеваться, чтобы тепло спать было. Никогда раньше туда не ездила, интересно посмотреть, как там всё».

Экспедиция «Форпост Заполярья» проводится много лет. В этот раз она посвящена 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и памяти наших краеведов Леонида Погодина и Михаила Орешеты. Эти люди создали и развивали поисковое движение в нашем регионе.