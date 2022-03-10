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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.22 19:30

Группа молодых кинематографистов из Мурманска снимает документальный фильм «Аэронавты»

Не так давно мы рассказывали о печальной судьбе дирижабля СССР-В6 «Осоавиахим», разбившегося под Кандалакшей 6 февраля 1938 года. Группа молодых кинематографистов из Мурманска снимает документальный фильм об этой трагедии.

Команда начинающих киноделов из столицы Заполярья в рамках проекта «Арктическое кино» приступила к съёмкам документального фильма под названием «Аэронавты». Картина будет посвящена катастрофе, завершившей век цеппелинов в нашей стране. 5 февраля 1938 года дирижабль СССР-В6 «Осоавиахим» вылетел на помощь полярной экспедиции Папанина.

Галина Лажиева, хранительница фондов музея МБУ «Музей истории города Кандалакша»: «Путь был неизвестный, никогда дирижабль СССР не летал по маршруту Москва-Мурманск, тем более не летал в районе Северного полюса, не занимался подъёмом людей с льдины, в таких ужасных погодных условиях. Тем не менее, 19 человек приняли решение: они даже не приказ выполняли, они попросились сами, вызвались сами спасать людей».

Из-за плохой погоды и старых карт большая часть команды советских воздухоплавателей погибла в результате падения аэростата на Нибло-горе в районе Кандалакши. Сейчас там установлен монумент в память о советских аэронавтах.

В 2008 году к сотрудникам кандалакшского музея обратился один из жителей города, в результате чего была организована небольшая экспедиция для проверки состояния мемориала.

Галина Лажиева, хранительница фондов музея МБУ «Музей истории города Кандалакша»: «Были приглашены ребята, которые на внедорожниках принимают участие в соревнованиях по бездорожью. Они помогли нам перебраться через реку, доехать до подножья горы Небло, а затем подняться на эту гору, чтобы обследовать состояние памятника».

До недавнего времени памятник находился в ужасном состоянии, однако, благодаря неравнодушным жителям Кандалакши был организован сбор средств. Местные жители делали пожертвования, музыканты давали благотворительные концерты, люди выходили на митинги памяти. Проявили инициативу и представители локального бизнеса. На памятник деньги собирали всем миром. Благодаря этому мемориал теперь восстановлен.

Перед началом съёмок кинематографисты посетили кандалакшский музей, где им рассказали о событиях практически 80-летней давности. После этого ребята на снегоходах отправились к мемориалу. Но даже на специальной технике забраться на гору не удалось. По словам режиссёра, поход не обошёлся без трудностей.

Виталий Артемьев, режиссёр документального фильма «Аэронавты»: «Было очень сложно рассчитать количество аппаратуры, которое нам понадобится для путешествия к подножью Небло-горы. Аппаратуры хочется взять с собой много, кадров нужно много, но к сожалению всё снять не получится».

Тем не менее, молодой постановщик не унывает, ведь первый этап создания документального фильма пока что завершён. Свой поход к Нибло-горе кинематографисты продолжат летом, чтобы закончить натурные съёмки.

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