Группа мурманчан организовала виртуальные магазины для реальной продажи наркотиков

В суд направлено уголовное дело по обвинению преступной группы, распространявшей наркотики через интернет-магазин в Мурманске. За время его существования наркобанда заработала более 1,5 миллиона рублей.

Мурманская преступная банда распространявшая наркотики через Сеть, согласно информации следователей, была организована в декабре 2017 года, но в августе 2018 года молодых людей, попавших в поле зрения полиции, задержали. Предполагаемыми дилерами оказались нигде не работающие жители областного центра в возрасте от 20-ти до 24-х лет.

Игорь Кветный, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области: «В одном из так называемых мессенджеров был организован магазин по продаже наркотиков на территории города Мурманска».

Один из «магазинов» состоял из наркотиков опиоидной группы, то есть героина, метадона, карфентанила, а в другом «магазине» продавали так называемые «лёгкие» и синтетические наркотики – амфетамин и н-метилэфидрон.

Игорь Кветный, старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области: «Оборудованием тайников по указанию операторов занимались так называемые закладчики, в задачу которых входило получение крупных партий наркотиков, фасовка их на более мелкие партии и непосредственную организацию тайников, куда помещали более мелкие партии наркотических средств, для последующего сбыта неопределенному кругу лиц».

Каналы поставки товара пока выясняются. Всего доход от преступного бизнеса составил более 1,5 миллиона рублей. Сейчас по делу проходят пять фигурантов, однако, главарь банды пока не установлен. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.