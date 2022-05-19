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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.22 19:30

Группа наркоторговцев предстанет перед судом

В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц, действующих, по версии следствия, в составе организованной приступной группы. Они подозреваются в продаже наркотиков. Специально для этого драгдиллеры в одном из мессенджеров создали интернет-магазин, свой товар они предлагали и на теневой площадке сети DARKnet.

Александра Пестова, майор юстиции, старший следователь следственной части СУ УМВД России по Мурманской области: «Фигуранты указанного уголовного дела всего, пять лиц - четыре мужчины и одна женщина. Это жители Мурманска и Мурманской области, один из них уроженец Архангельской области. Возраст участников, указанной организованной группы, от 25 до 40 лет».

К продаже предлагались психотропные препараты разного вида - «соли», амфетамин, мефедрон, МДМА, гашиш.  Покупатель связывался с оператором либо с интернет-ботом, указывал какое количество наркотиков ему необходимо и в каком районе города ему удобно получить заказ. Оплата происходила с помощью специальной платёжном системы, в том числе криптовалютой. Прямой контакт продавца и покупателя исключался. Продукцию участники группы распространяли чрез тайники-закладки. 

Александра Пестова майор юстиции, старший следователь следственной части СУ УМВД России по Мурманской области: «Устойчивую связь между данными участниками организованной преступной группы, несмотря на то что они даже не были знакомы между собой, удалось доказать благодаря проведенному большому комплексу следственных и процессуальных действий. Так же благодаря большому объёму проведённых по данному делу экспертиз. Всего было произведено более 37 судебных экспертиз по настоящего уголовному делу».

Всего у фигурантов уголовного дела полицейские изъяли около 1 кг 200 грамм запрещенных веществ. По версии следствия, на незаконном бизнесе им удалось заработать около 4 миллионов рублей. Дело уже направленно в Первомайский районный суд, участникам организованной преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.

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