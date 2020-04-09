День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.20 19:30
Группа нарушителей из Судана не прошла в Норвегию
Сотрудники ФСБ Мурманска и Карелии во время совместной операции задержали 6 граждан Республики Судан, которые пытались пересечь границу с Норвегией вне установленных пунктов пропуска.
Регистрации на территории России иностранцы не имели.
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Последние комментарии
DbrnjhY
09.04.20 14:20
Интересно, а как проходило заседание думы? Почему нет фото?
Олег Чирков
08.04.20 22:00
Очень разумное решение! Ибо надпись пером не вырубить и топором. Причину своего выхода на шоппинг можно легко обосновать хоть похоронами тёщи,но в другой раз всё-таки придётся выдумывать что-нибудь
Комментарий к новости:Со справкой в магазин ходить не надо!
NOUDIMON
08.04.20 12:28
Вылечили? Скорее всего, они выздоровели! Сами.
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