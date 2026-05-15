Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота обезвредила боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Опасные находки были обнаруженные в Кольском районе.

В отдельный морской инженерный полк Северного флота поступила информация об обнаружении боеприпасов. На место выдвинулась группа разминирования. На специальном транспорте опасную находку доставили для уничтожения на один из военных полигонов.

Олег Котенко, командир группы разминирования: «28 единиц осколочно-фугасных снарядов немецкого происхождения, вероятнее всего, от гранатомёта «Панцерфауст».

Утилизацию боеприпасов провели методом подрыва в районе посёлка Щукозеро. Для их подрыва были использованы тротиловые шашки.