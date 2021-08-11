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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.21 19:30

Группа северян влилась в 4-тысячный отряд парашютистов-десантников из 15 регионов страны, который борется с пожарами в Якутии

Лесные пожары поглощают якутские леса, местные пожарные едва справляются с ситуацией. Мурманская ФБУ «Авиалесоохрана» выслала технику и людей для тушения огня в далёкой Якутии.

Этим летом лесные пожары охватили значительные территории в Сибири и на Русском Севере. Если в Карелии и других областях ситуация находится под контролем, то Якутия горит до сих пор. Тушить тайгу прибыл дополнительный северо-западный отряд ФБУ «Авиалесоохрана». Среди командированных десантников все сотрудники обладают исключительным опытом и профессионализмом. К примеру, Кирилл Смирнов из Мурманска стоит на страже лесов уже 14 лет.

Кирилл Смирнов, инструктор десантно-пожарной группы Мурманской ФБУ «Авиалесоохрана»: «Прибыли помощь региону. Будем тушить здесь. С Карелии только приехали неделю назад. Там уже всё стабильно, а до этого тоже горели хорошо, пожаров много было».

На данный момент в республику переброшено 52 парашютиста-десантника Мурманской, Карельской и Архангельской «Авиалесоохраны». Все они полностью оснащены лесопожарным оборудованием, средствами спутниковой связи и снаряжением для полевых работ.

Роман Артемьев, инструктор парашютно-пожарной команды Архангельской «Авиалесоохраны»: «Сейчас прилетели 52 специалиста из трёх регионов. Это 21 парашютист-пожарный архангельского ЕЛЦ, 20 десантников Республики Карелия и 11 десантников из Мурманской области. Прилетели для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Республике Якутия».

Переброска в Якутию дополнительного отряда парашютистов стала возможной благодаря нормализации пожарной обстановки в Северо-Западном округе. Именно из недавно полыхавшей Карелии в Республику Саха прибыла большая часть новой команды.

Сразу после приземления отряд «Авиалесоохраны» отправился на тушение пожаров в самые сложные районы - огонь там представляет опасность не только для таёжных или заповедных территорий, но и для простых деревень и сёл. Как говорят парашютисты, работа в лесу, вне цивилизации - испытание для самых крепких и стойких.

Александр Немеров, инструктор парашютно-пожарной группы Архангельской «Авиалесоохраны»: «Там нет никаких условий, условия создаёте себе сами, плюс бывает, что нет воды, комары донимают. Работаем лопатами и РЛО, бывает, что по неделям в лесу находишься, месяцами на жаре, без воды. Очень тяжело бывает. Это наша работа такая».

Помимо группы северян в ликвидации очагов пожара приняли участие более 4 тысяч парашютистов-десантников из 15 регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов.

Николай Кривошеев, начальник ФБУ «Авиалесоохрана»: «Мы работаем как на земля государственного лесного фонда, так и на территории ОПТ «Ленские столбы». Если говорить о работе, которую мы провели, то кроме тушения пожаров мы также занимаемся и вызыванием осадков на территории субъектов. Наш самолёт-зондировщик сегодня он как никогда востребован, пытаемся при малейших возможностях воздействовать на атмосферу, сформировать облачность и вызвать хоть какие-то осадки, которые субъект уже не видит в течение трёх месяцев».

Такие самолёты стали спасением для Якутии. Специальный борт оснащён установками с пиропатронами, в состав которых входит йодид серебра. Будучи распылённым над облаками в зоне низких температур, состав аккумулирует частицы льда, которые потом конденсируются, превращаясь в дождь.

Сейчас искусственные дожди и ливни - практически единственный источником влаги, так необходимой для ликвидации ЧС в Якутии. Однако рукотворными осадками арсенал пожарных не ограничивается. Самым эффективным способом локализации и ликвидации крупных лесных пожаров остаётся методика встречного отжига от негоримых рубежей. Отжиг проводится под строгим контролем пожарных и начинается от минерализованных полоc, рек, ручьев или дорог. Также пожарные применяют и взрывной метод, посредством которого наши специалисты уже ликвидировали особо крупный пожар на площади более 160 тысяч га в горном районе Республики Саха.

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