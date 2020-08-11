Группа суданцев - нарушителей границы преодолела пограничное ограждение…

В Печенгском районе вынесен приговор трём иностранным гражданам, попытавшимся незаконно пересечь границу и сбежать в Норвегию.

В поисках лучших условий для жизни двое мужчин и женщина, граждане Судана, с тремя несовершеннолетними детьми решили приехать в Северное Королевство. Для этого они прилетели в Мурманск, в Печенгском районе они попытались пересечь границу и перелезли через забор с колючей проволокой, после чего пешком направились в сторону Норвегии.

Однако далеко уйти у них не получилось - беженцы были обнаружены и задержаны пограничниками, сообщила Юлия Маркова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области