Группе «чёрных» риэлторов подыскали жильё с решётками на окнах

Мурманские полицейские рассказали о задержании банды «чёрных» риэлторов. Специальный репортаж об этой ситуации редакция «Арктик-ТВ» показала ранее. Теперь с официальным заявлением выступили сотрудники правоохранительных органов.

В январе 2021 года сотрудники полиции задержали в Мурманске пятерых представителей банды «чёрных» риэлторов. По данным силовиков, данная группа с 2014 года обманывала северян, оставляя их в итоге без жилья и средств к существованию. Благодаря хорошо разработанной и проведённой полицейской операции, теперь преступники ждут суда в СИЗО.

Сергей Ермолаев, следователь следственного управления МВД РФ по Мурманской области: «Злоумышленники, по версии следствия, осуществляли активный поиск лиц, которые в своей собственности имели жилые помещения. Не работающих, зачастую злоупотребляющих спиртными напитками или страдающими психическими расстройствами, к которым входили в доверие, предоставляли гражданам при этом спиртосодержащую жидкость, или передавали незначительные суммы денег для мелких расходов. После этого злоумышленники склоняли доверчивых северян путём долгих уговоров и обещаний к продаже единственного жилья, обещая взамен приобрести гражданам помещение меньшей площадью либо выплатить разницу и погасить коммунальные долги».

В итоге северяне оказывались ни с чем. Чтобы обманутые граждане не обращались в полицию, им угрожали. Отобранные таким образом квартиры преступники продавали, деньги делили между собой. Об одном из предполагаемых членов банды мы уже рассказывали в нашем специальном репортаже «Бизнес-Мент-9». Это - Николай Качан. Долгое время он оставался на свободе за счёт того, что имел хорошие связи в правоохранительных органах. Конец им настал с приходом Виталия Зайкова - нового главы областного МВД. Будучи честным полицейским, который сам построил свою карьеру, Зайков провёл чистку рядов, не оставив места ненадёжным сотрудникам. А с потерей связей в полиции, видимо, кончилась и карьера Качана.

Игорь Кветный, старший прокурор по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области: «В отношении обвиняемых Октябрьским районным судом города Мурманска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе судебного заседания прокуратурой были в полном объёме поддержаны доводы предварительного расследования о том, что обвиняемые смогут воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного расследования. Ход и результаты уголовного расследования находятся на контроле прокуратуры».

Задерживали предполагаемых преступников силами СОБРа. Учитывая деятельность банды и личные характеристики её членов, полицейские не могли исключить сопротивления. Тем не менее, сработали как сотрудники МВД, так и росгвардейцы настолько филигранно, что задержанные среагировать просто не успели.

Павел Харченко, помощник начальника управления Росгвардии по взаимодействию со СМИ: «Оценивая личности подозреваемых, было принято решение использовать спецназ Росгвардии по Мурманской области. А именно сотрудников СОБРа «Росомаха», которые оказали содействие сотрудникам органов внутренних дел как раз в задержании всех подозреваемых по этому делу».

До 19 марта обвиняемые в мошенничестве с жильём будут находиться в следственном изоляторе. Пока же полицейские собирают доказательства и ищут других пострадавших от рук «чёрных» риэлторов.

Мы, в свою очередь, просим связаться с нашей редакцией Юлию Агееву, мурманчанку, которая потеряла жильё из-за действий мошенников.