Группу чёрных риэлторов полицейские задержали в Кольском районе

Группу, состоящую из трёх мужчин и женщины, подозревают в серии мошенничеств с недвижимостью.

По версии следствия, каждый из них выполнял свою роль в преступной схеме. Подозреваемые искали владельцев квартир, которые вели антисоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем, из-за чего имели долги за коммунальные платежи и нуждались в деньгах. Входя в доверие к потерпевшим, предполагаемые чёрные риэлторы, предлагая приобрести квартиру меньшей площадью или погасить имеющие долги, убеждали их оформить продажу своей жилплощади.

В отношении фигурантов расследуют два эпизода противоправной деятельности, в результате которой пострадавшим причинён ущерб более 4 миллионов рублей.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли деньги, ценные вещи и документы важные для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.