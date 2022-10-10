Группу призванных в рамках частичной мобилизации жителей региона отправили на подготовку в соединения береговых войск Северного флота

На сборном пункте областного комиссариата проводить мобилизованных собрались родные и близкие. С напутственным словом выступил глава региона Андрей Чибис.

Напомним, первую группу резервистов, призванных в регионе, отправили на подготовку ещё в конце сентября в Санкт -Петербург. Недавно губернатор сообщал о том, что в Заполярье 400 из запланированной 1000 мобилизованных проходят учебку. Напомним, семьям призывников положена региональная единовременная выплата, которая зависит от числа детей в семье.

Андрей чибис пообещал лично проверить, как на Северном флоте экипируют бойцов. Ведь от снаряжения нередко зависит жизнь военнослужащего.