Грустные истории детского городка «Сказка»

В мурманском детском городке «Сказка» от рук безответственных мурманчан уже пострадала одна фигура. Повреждена композиция «Огонь», располагающаяся в центре инсталляции «12 месяцев».

От сложных погодных условий в этом годку пострадали несколько декоративных конструкций, которые укрощают город. Однако, не во всех поломках виноваты порывистый ветер и мороз. Детский городок «Сказка», который открыли осенью прошлого года, уже понёс потери.

«Детки, а иногда взрослые, залазят на конструкции, начинают ломать их, дёргать, берут палку, лопатку и зачем-то ковыряют их. Например, из-за таких действий нанесены повреждения конструкции, изображающей пламя костра - верхнюю часть отломали», - поясняет Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Руководители парка уже договорились с подрядчиком, который восстановит фигуру. Однако, своё разочарование директор скрывает с трудом. В парке трудится коллектив, который старается сохранить его в первозданном виде. Но за целостность фигур детского городка «Сказка» работники опасаются уже не на шутку. А ещё больше волнений им доставляет беспокойство за здоровье детей, которых родители оставляют без должного надзора.

«Мы и предупреждающие знаки, и запрещающие плакаты расставили. Просим: «Не лазайте по конструкциям!». И это не от того, что нам жалко, а от того, что кто-то может упасть, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Мы просим детей, родителей просим. Некоторые к нашим просьбам относятся агрессивно, ругаются».

Специалисты компании «Мурманские городские парки и скверы» убедительно просят мурманчан относиться к украшениям города и парковому оборудованию бережно.