Грузопоток по Севморпути в прошлом году превысил целевой показатель 2022 года

Как сообщает «Росатом», объём перевезённых грузов по СМП в 2022 году составил более 34 млн тонн, превысив целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути».

«Несмотря на внешнее влияние, рост российского грузопотока по Севморпути наблюдался в течение всего прошлого года. По итогам 2022 года грузопоток по СМП за счёт российских компаний вырос на 966 тысяч тонн. Прирост по сравнению с 2021 годом составил 3%», - отметил Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора «Росатома», руководитель дирекции Северного морского пути.