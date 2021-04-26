Грядут большие выходные - надо строго соблюдать противоэпидемические требования

Обсудили во время оперативного совещания и эпидемическую ситуацию в регионе. 23 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+14), Мончегорске (+2) и Оленегорске (+2).

Минздрав принимает все меры, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в течение майских праздников и после них. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС. «Для этого делаются все мероприятия, чтобы предотвратить [рост заболеваемости]. В целом население должно провакцинироваться и соблюдать противоэпидемические требования», - сказал глава федерального Минздрава.

Ранее Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Теперь неожиданные майские каникулы будут длиться с 1-го по 10 мая.