Грязи бой! Губернатор Андрей Чибис провёл совещание с главами муниципалитетов

На повестке дня тема уборка территорий.

Снег растаял, появились «подснежники»! И это, увы, не цветы, а кучи мусора, песка и пыли. Чтобы улицы и дворы выглядели достойно, необходимо оперативно и тщательно наводить чистоту. Об этом на совещании в региональном правительстве главам муниципальных образований региона еще раз напомнил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обратите внимание, что во дворах происходит. Отсылка на то, что этим должны заниматься управляющие компания, должны. Но муниципалитеты и жилищный надзор должны внимательно за этим следить. И не в режиме - предписания выдавать, а прямо в штабном режиме, организовывать эту работу, чтобы это было исправлено».

Он отметил, что работа на местах идёт, но контроль городских администраций должен быть серьёзнее. Тем более, что в преддверии праздника необходимо как минимум обеспечить чистоту на центральных улицах, в парках, скверах и общественных пространствах. А уже к 20 мая должны быть очищены все дворовые и другие территории.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мобилизуйте рабочую силу подрядчиков, которые у вас там находятся. Нужно навалиться на это, коллеги, не в режиме спокойном и размеренно, а навалиться и очистить. Сделайте!».

За последние пять лет для региона было закуплено 70 единиц уборочной техники. Финансирование на приобретение необходимого оборудования также продолжает поступать в муниципальные образования. Потому эффективность и скорость подготовки улиц к тёплому времени года должны быть заметны. Но как высказался глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, использовать весь арсенал в решении проблемы не всегда позволяют погодные условия.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Погодные условия нам не позволяют в полном объёме выполнять работы по уборке, потом у что мы не можем активнее использовать наши пылесосы. Наши коллеги из Мурманского морского торгового порта нам оказывают поддержку, на протяжении двух последних дней мы использовали «вакуумный пылесос» порта. Сегодня не работает, потому что погода не позволяет. Рассчитываем, что с завтрашнего дня две единицы будут работать на улицах города. Также в полном объёме мы не можем использовать моечные машины, иначе мы просто создадим опасную аварийную ситуацию в связи с переходом температуры воздуха через 0».

Губернатор поручил настроить качественную работу между муниципалитетами и управляющими компаниями. За всем этим он лично будет наблюдать.

А 4 мая начнутся городские субботники, где каждый неравнодушный гражданин сможет внести и свой вклад в чистоту любимого города.