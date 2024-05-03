В День Победы в Мурманске изменяются маршруты и время движения общественного транспортаВ преддверии Дня Победы в Мурманске вводятся ограничения движения автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.05.24 19:30

Грязи бой! Губернатор Андрей Чибис провёл совещание с главами муниципалитетов

На повестке дня тема уборка территорий.

Снег растаял, появились «подснежники»! И это, увы, не цветы, а кучи мусора, песка и пыли. Чтобы улицы и дворы выглядели достойно, необходимо оперативно и тщательно наводить чистоту. Об этом на совещании в региональном правительстве главам муниципальных образований региона еще раз напомнил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обратите внимание, что во дворах происходит. Отсылка на то, что этим должны заниматься управляющие компания, должны. Но муниципалитеты и жилищный надзор должны внимательно за этим следить. И не в режиме - предписания выдавать, а прямо в штабном режиме, организовывать эту работу, чтобы это было исправлено».

Он отметил, что работа на местах идёт, но контроль городских администраций должен быть серьёзнее. Тем более, что в преддверии праздника необходимо как минимум обеспечить чистоту на центральных улицах, в парках, скверах и общественных пространствах. А уже к 20 мая должны быть очищены все дворовые и другие территории.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мобилизуйте рабочую силу подрядчиков, которые у вас там находятся. Нужно навалиться на это, коллеги, не в режиме спокойном и размеренно, а навалиться и очистить. Сделайте!».

За последние пять лет для региона было закуплено 70 единиц уборочной техники. Финансирование на приобретение необходимого оборудования также продолжает поступать в муниципальные образования. Потому эффективность и скорость подготовки улиц к тёплому времени года должны быть заметны. Но как высказался глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин, использовать весь арсенал в решении проблемы не всегда позволяют погодные условия.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Погодные условия нам не позволяют в полном объёме выполнять работы по уборке, потом у что мы не можем активнее использовать наши пылесосы. Наши коллеги из Мурманского морского торгового порта нам оказывают поддержку, на протяжении двух последних дней мы использовали «вакуумный пылесос» порта. Сегодня не работает, потому что погода не позволяет. Рассчитываем, что с завтрашнего дня две единицы будут работать на улицах города. Также в полном объёме мы не можем использовать моечные машины, иначе мы просто создадим опасную аварийную ситуацию в связи с переходом температуры воздуха через 0».

Губернатор поручил настроить качественную работу между муниципалитетами и управляющими компаниями. За всем этим он лично будет наблюдать.

А 4 мая начнутся городские субботники, где каждый неравнодушный гражданин сможет внести и свой вклад в чистоту любимого города.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Неля
03.05.24 19:26
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть результаты конкурса? *** Итоги конкурса можно посмотреть по ссылке: https://minsoc.gov-murman.ru/activities/labor_relations/contests/ *** Ре
Комментарий к новости:Мурманской морской торговый порт НТК отметил семь работ конкурса рисунка «Безопасный труд глазами детей»
Светлана
28.04.24 22:54
Вечер отдыха состоится 25 апреля,а год какой *** День добрый, Светлана! Год мероприятия стоит в дате размещения этого анонса в самом верху текста: 24.04.18 13:59 Это 2018 год, но если посмотреть н
Комментарий к новости:Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
-Правовая консультация (18+)Вступили в силу новые ограничения для коллекторов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:50«Международные новости». Информационная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Перчатка Авроры». Художественный фильм, серия 1-2 (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области уточнён порядок предоставления бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 36 копеек, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовятся к вводу модернизированного комплекса противоаварийной автоматики на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Вступили в силу новые ограничения для коллекторов-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика