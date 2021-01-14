Грязное дело, или «Арктик-ТВ» знает, кто гадил в праздничные дни!

Компании, которые специализируются на вывозе стоков со стройки в Белокаменке, продолжают закрывать глаза на природоохранное законодательство. В объектив телекомпании «Арктик-ТВ» попал очередной акт надругательства над природой Кольского Заполярья. Несмотря на запрет прокуратуры, некая структура снова сливает фекалии в старое помётохранилище в Междуречье.

В прошлом, 2020-м году, мы уже рассказывали о том, как ряд компаний, в том числе и дочерние фирмы турецкой «Ренейссанс Холдинг», заливают канализационными отходами Снежногорск и Мурманск. По результатам нашего журналистского расследования вышел специальный репортаж «Бизнес по-мурмански: Грязное дело». В нём мы назвали главных виновников того, что по улицам Снежногорска текут вонючие реки, а в Кольский залив сливаются канализационные стоки. Это подтвердили и лабораторные исследования взятых нами проб воды.

Ирина Смельчакова, начальник центральной производственной аналитической ГОУП «Мурманскводоканал»: «В исследуемой пробе мы видим, что показатели находятся на уровне нехарактерном для природной воды. У нас опыт большой в этой части, поэтому мы можем путём сравнения сделать такое теоретическое заключение. Данная проба совершенно очевидно имеет отношение к сточной воде по уровню загрязнения. Это показатели: аммиак, фосфаты, АПАВ и нефтепродукты. Мы можем сказать, что здесь явно имеет место либо подмешивание сточной воды, канализационной сточной воды, либо, сама сточная вода».

В числе фигурантов нашего расследования оказались компании «Ренейссанс Логистик» и, как выяснилось во время заседания Совета депутатов Снежногорска, «Ренейссанс Хэви Индастриз». Они входят в «Ренейссанс Холдинг», принадлежащий другу президента Турции, долларовому миллиардеру Эрману Ылыджаку. Именно представители этих компаний сливали канализацию. А также компания «Техноэколь», которая свозила отходы в неподготовленное для этого старое помётохранилище птицефабрики «Полярная Звезда» в Междуречье. Четвёртое лицо - северянин Виктор Матюк, директор компании «Калган». Он осуществлял приём стоков из Белокаменки в канализацию Снежногорска, как выяснилось, не имея на это ни разрешающих документов, ни необходимых технологий.

Сергей Богза, заместитель главы ЗАТО Александровск: «Канализационная насосная станция – прямое назначение её – перекачивать, но не приём. Не приём, повторяю ещё раз. Для приёма у вас должна быть станция приёмная. У вас она есть?

- У нас оформляются документы, - последовал ответ от Виктора Матюка.

- Подождите! У вас есть станция приёмная или нет? Да или нет?

- В стадии оформления.

- Тогда вы действуете незаконно, - делает заключение Сергей Богза.

После выхода нашего специального репортажа в эфир редакция «Арктик-ТВ» написала заявления в ряд надзорных органов с просьбой разобраться в происходящем и в рамках закона наказать виновных в уничтожении северной природы. Правоохранители приступили к работе, поэтому мы уверены, что виновные понесут заслуженное наказание.

Данной ситуацией заинтересовался федеральный ресурс «Экология России», который выпустил интервью с нашим журналистом и также рассказал о нарушении природоохранного законодательства в Мурманской области. Приняло ряд мер, чтобы остановить творящееся бесчинство, и правительство Мурманской области. В частности, заместитель губернатора Юрий Сердечкин взял ситуацию на контроль и обратился с письмом в Росприроднадзор. Более того, природоохранная прокуратура действительно обнаружила нарушения у «Техноэколя» и запретила сливать канализацию в пометохранилище.

Валерия Крушинская, помощник мурманского межрайонного природоохранного прокурора: «Согласно классификации, жидкие бытовые отходы относятся к четвёртому классу опасности. Отходы производства и потребления должны удаляться согласно действующему законодательству. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, отнесённых с первого по четвёртый класс опасности, лицензируются. Приём жидких бытовых отходов, доставляемых из неканализационных зданий не специализированным автотранспортом, их обработка перед сбросом в канализационную сеть, должна осуществляться на специализированных сливных станциях, расположенных на территории очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при организации обращения с отходами производства и потребления влечёт административную ответственность».

Как исполняются решения прокуратуры, мы проверили самостоятельно. Во время январских каникул оператор «Арктик-ТВ» несколько дней дежурил в посёлке Междуречье Кольского района. И, к сожалению, там ничего не поменялось. Очевидно, требования надзорного органа для некоторых компаний не стоят ничего. Ассенизаторские машины продолжают ездить к помётохранилищу и делать своё грязное дело. На кадрах с коптера видно, как грузовые МАЗы по очереди подъезжают к канализационному люку и что-то в него сливают. А вот на этих кадрах заметно, как чуть дальше из-под земли появляется ручей, текущий в сторону залива. И мы сильно сомневаемся, что нашему оператору посчастливилось наблюдать рождение в январе нового родника с питьевой водой. Кто-то продолжает нарушать закон и уничтожать хрупкую северную природу.

Алексей Круглин, эксперт: «Что касается слива канализации, сточных вод. Делать это нельзя! Это противоправные действия. Каждое такое событие должно быть проанализировано соответствующими правоохранительными органами. Здесь может наступать как уголовная, так и административная ответственность. Всё зависит от того, какой вред причинён окружающей среде».

Кто же продолжает сливать канализацию в Междуречье. У нас есть серьёзные подозрения, что требования прокуратуры игнорирует компания «Техноэколь» и её директор Максим Митаки. Почему? Всё очень просто. Регистрационный номер одного из грузовиков, замеченных нами в Междуречье, совпадает с номером МАЗа, принадлежащего данной фирме. Вот этот автомобиль как раз выезжает из ворот помётохранилища. А вот он за несколько минут до этого: те же красная кабина и грязно-белая бочка, заканчивает сливать что-то в люк в земле, водитель начинает сворачивать рукав.

Мы предполагаем, что Максим Митаки и его фирма «Техноэколь» продолжает нарушать природоохранное законодательство. И, несмотря ни на что, сливает сточные воды в неподготовленном для этого месте. Что, в свою очередь, наносит непоправимый вред окружающей среде. Разбираться детально в этом деле предоставим природоохранной прокуратуре. Мы уже отправили соответствующее заявление в это ведомство и приложили к нему скриншоты с номерами замеченных нами машин, а также кадры с коптера, на которых видно, чем занимаются у помётохранилища ассенизаторские автомобили предполагаемых нарушителей.