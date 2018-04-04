Грязное дело с душком

Коммунальщики незаконно перекрыли канализацию в квартире должницы.

Долг в 28 тысяч рублей сделал жизнь молодой мамы буквально невыносимой. Коммунальщики незаконно и без предупреждения перекрыли в её квартире канализацию. В ситуации попыталась разобраться съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Молодая мама Анна Варламова живёт на Кольском проспекте. Её младшей дочке недавно исполнилось 4 месяца и она не доставляет особых хлопот: девочка родилась спокойной. А если и случаются сложности, то на помощь всегда приходит брат Алёша, мальчик умеет развеселить малышку. Растут ребята без отца и алименты, которые полагаются им по закону, перепадают нечасто. Поэтому долг за капитальный ремонт в 28 тысяч рублей накопился быстро. Управляющая компания решила бороться со злостной должницей радикальными методами.

- Я возвращалась с прогулки с ребёнком домой и на двери увидела объявление на листке формата А4, что у меня перекрыта канализация, - делится своей бедой Анна Варламова, мурманчанка. - У нас с 1 февраля сменилась управляющая компания, получается, что перекрыла канализацию старая компания ООО «ЖЭК».

Без предупреждения и без решения суда управляющая компания, по словам девушки, пошла на такой шаг. Из-за незаконного перекрытия канализации Анне несколько дней с двумя детьми пришлось ночевать у своих родственников.

Вернуться в свою квартиру семья смогла только после полного погашения долга и доплаты в размере 7500 рублей за удаление заглушки из канализационного отвода. Но горожанка с таким исходом дела не согласна. Она уже обратилась в прокуратуру с жалобой на неправомерные действия со стороны управляющей компании и с намерением вернуть деньги, заплаченные за подключение её квартиры к общедомовой коммуникации.