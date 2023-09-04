Грызть гранит науки лучше начинать с мороженого. Доказано на площади Пять Углов!

На главной площади Мурманска состоялось традиционное для Дня знаний событие – поздравления, концерт, в конце которого всем детям и взрослым бесплатно раздали мороженое, тем самым продлив праздничное настроение.

Со сцены на Пяти Углах гостей праздника поздравил глава администрации города Мурманска.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Нашим первоклассникам я желаю верных друзей, увлекательной учёбы и интересных открытий. Ребята, пусть школа станет для вас вторым домом. Нашим будущим выпускникам – яркого, насыщенного и запоминающегося года. И пятиклассникам тоже. А преподавателям и родителям, конечно, оптимизма, мудрости и много-много-терпения».

Дождливая и серая погода - не помеха для школьников. Воодушевлённые они уже вовсю готовы сесть за школьные парты, учиться и, конечно, веселиться с одноклассниками.

- Первое сентября – день учёбы. Новые предметы, новые знания. Учителя, друзья. Вот. Я слышал, что в два часа будут мороженое раздавать, ждём этого очень сильно.

- Я очень сильно ждал возвращения в школу, потому что я очень сильно хотел встретиться с друзьями, попробовать поучиться с другими учителями и узнать новые предметы. Я очень сильно рад, что начался новый учебный год!

- У нас постоянно разные мероприятия и мы постоянно в них участвуем. Очень рады. Ждём этого учебного года.

Самое долгожданное событие праздничной программы, конечно, бесплатное мороженое, которое продлевает ощущение лета и поднимает настроение в первый учебный день.

- Всё замечательно, спасибо большое. Было очень круто. И за мороженое спасибо!

- Мороженое – это было неожиданно, приятно и очень вкусно. С первым сентября всех!

- Очень здорово, очень классно. Всем очень понравилось, несмотря на такую погоду. Спасибо всем!

- Мне очень понравился этот праздник. И особенно мороженое!

- Первое сентября – это очень классно. Желаю всем хорошо учиться!