Губернатор Андрей Чибис без предупреждения посетил ряд муниципалитетов региона

Основная цель выезда – общение с гражданами для понимания реального положения дел в регионе.

Рабочая поездка главы региона началась с Пушного, где один из предпринимателей открыл цех по производству питьевой воды. Затем Андрей Чибис оценил качество ремонта в местной школе, где создан Центр физической подготовки и оздоровления, школьный спортивный клуб «Олимп».

А капремонт амбулатории в Пушном был выполнен в прошлом году в рамках регионального проекта.

Позже, уже в Оленегорске, глава региона осмотрел детскую поликлинику. А затем Центральную городскую больницу, где скоро приступят к капитальному ремонту. После этого губернатор оценил модельную библиотеку «Морозко», которую открыли осенью после масштабной модернизации.

Завершён капитальный ремонт и в двух корпусах музыкальной школы Оленегорска. Для учреждения закупили новые музыкальные инструменты, звуковую и световую аппаратуру, оборудован Виртуальный концертный зал.

Глава региона побывал и в молодёжном пространстве «Сопки». А затем с исполняющим обязанности генерального директора «Олкон» Александром Исаковым он обсудил вопросы работы предприятия в санкционных условиях.

Руководитель компании отметил, что высвобождение персонала не планируется, а с 1 апреля зарплата работников вырастет на 9%.