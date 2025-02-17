Губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам «прямой линии» и озвучил ряд важных инициатив

Еженедельное оперативное совещание с губернатором Мурманской области началось с обсуждения вопросов, которые Андрею Чибису задали северяне во время «прямой линии», которая состоялась в прошедшую субботу. Так же большую часть повестки посвятили теме военнослужащих в зоне специальной военной операции и ветеранам боевых действий.

В Минувшие выходные губернатор Мурманской области провёл «прямую линию» с жителями региона. Некоторые вопросы, которые задавали Андрею Чибису жители, он перенаправил в компетентные органы. Например, главе региона посетовали на перебои с поставками жизненно важных препаратов в аптечные пункты.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области, заместитель губернатора региона: «Перебои были, действительно. Они связаны с тем, что всех подвёл поставщик НФК «Северозапад». Мы законтрактовались ещё в конце декабря и, к сожалению, по тем обязательствам, которые были в рамках контрактов, поставщик вовремя не поставил. В настоящий момент мы, что сделали: параллельно с другими поставщиками отработали поставки. Трёхмесячная потребность есть в наличии во всех пунктах отпуска».

А еще в Североморске за выходные отремонтировали детскую площадку, на которую так же обратили вынимание главы региона северяне.

- Произвели осмотр игровой площадки в городском парке в центре города, обнаружили выступающие резьбовые соединения элементов конструкции, на которых отсутствовали резиновые накладки защитные. Ранее при монтаже площадки они были установлены. А также обнаружили повреждения ограждения на карусели. Совместно с подрядчиком в субботу накладки установили, а вчера отремонтировали всю карусель.

Обсудили на оперативном совещании и ход строительства в области 9 новых жилых домов. Всего с конца 2023 года сдано четыре многоэтажки в Мурманске и Умбе. По итогам прошлого года регион выполнил план федерального проекта «Жильё» на 133%. Особое внимание региональное правительство уделяет индивидуальному жилищному строительству. Так, по программе «Свой дом в Арктике» уже возведено 993 дома.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Перезапуск жилищного строительства, который состоялся в 2023-2024 годах позволил в условиях ограниченного рынка вторичного жилья обеспечить выполнение другого федерального проекта по обеспечению пригодного для проживания жилищного фонда, который по итогам 2024 года выполнения составил 102%».

Часть совещания была посвящена вопросам ветеранов боевых действий, военнослужащих. Теперь помимо центров помощи участникам СВО и их семьям в регионе будет создана Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Защитники Родины смогут не только получать социальную помощь, но и активно участвовать в жизни общества и развитии страны.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В настоящее время выстроена настоящая работа, которую мы условно называем «Плесом поддержки семьи»: электронные паспорта каждой семьи. На сегодня работают два отдела, тринадцать точек в муниципалитетах, двадцать шесть специалистов отработали абсолютно оперативно, без всяких проволочек».

Как прозвучало во время совещания, в регионе 23 февраля запустят проект по подготовке руководящих кадров среди участников СВО под названием «Герои Севера». Выпускники программы получат компетенции для работы в государственном управлении, бизнесе и общественных организациях. А их наставниками станут депутаты, руководители предприятий и общественных организаций.

Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области: «Миссией этого проекта является предоставление возможности нашим ребятам продолжить свою задачу служения Родине, но теперь уже не на боевом посту, а как мы говорим, на гражданском поприще».

Также глава региона учредил почётный знак «СВОих не бросаем», который будет присуждаться за оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции. Первые награждения планируются к значимым датам уже в этом году, в частности, ко Дню Победы.