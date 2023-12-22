Губернатор Андрей Чибис дал старт Дню Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве

Запуск после модернизации Верхне-Туломской ГЭС стал одним из центральных событий Дня Мурманской области на Международной выставке-форуме «Россия».

Станция располагается в Мурмашах, но старт модернизированного гидроагрегата дали из столицы. Поздравил энергетиков с этим событием, а заодно и профессиональным праздником председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»: «Мы увеличили мощность Верхне-Туломской ГЭС на 32 мегаватта, а значит, и всей Кольской энергосистемы, повысили надёжность и экологичность работы оборудования. Это позволяет обеспечивать ещё более эффективное энергоснабжение потребителей, а запас мощности создаёт дополнительные возможности для развития Северо-Запада России и Мурманской области».

Проект стартовал в 2018 году, поэтапно были полностью обновлены все четыре гидроагрегата станции. Установленная электрическая мощность суммарно увеличена с 268 до 300 МВт. Так Верхне-Туломская ГЭС остаётся самой мощной на Северо-Западе России. Отсюда регулируют переток электроэнергии в Карелию и частоту в Кольской энергосистеме. ГЭС имеет уникальное подземное расположение. Машинный зал находится на глубине 50 метров.

Сегодня на полях форума подписали четыре инвестиционных соглашения. Среди которых строительство морского контейнерного терминала и создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Териберке. Также глава региона заключил с группой «Самолёт» соглашение о строительстве жилого квартала в Коле. Компания планирует инвестировать в это порядка 9 млрд рублей.

А посетителей выставки-форума притягивает стенд нашего региона, на котором можно получить консультации кадровой службы «Курс на Север» и подать заявку на переезд в регион, узнать больше о профессии горнорабочего и примерить спецодежду, отправить открытку через «Арктическую почту». А в павильоне «Почувствуй Россию» работает живая фотозона «Imandra Viking Fest», рассказывают о нашем туристическом потенциале и возможностях отдыха в Кольском Заполярье.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября, в День народного единства, она будет проходить по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. На ней демонстрируются важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов России.