Губернатор Андрей Чибис и федеральная компания-застройщик обсудили концепцию благоустройства парковой зоны на улице Морской

В малой Долине Уюта областного центра инвестор планирует построить жилой комплекс и благоустроить парковую зону.

Напомним, ранее на полях Петербургского международного экономического форума было подписано советующее соглашение. Сегодня участники встречи оценили статус работ и обсудили ключевые вопросы.

В частности, концепцию благоустройства территории малой Долины Уюта, которая будут состоять из несколько этапов, по авторскому проекту с сохранением экосистемы. После обновления общая протяженность всех прогулочных зон на территории составит порядка 7 км.