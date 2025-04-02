Губернатор Андрей Чибис и генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй обсудили перспективные направления сотрудничества

Отношения нашей страны с Китайской Народной Республикой становятся только крепче как на федеральном, так и на региональном уровнях. И дипломатические встречи, например, губернатора Мурманской области с генеральным консулом КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй – уже не редкость

Особое внимание участники переговоров уделили развитию научного сотрудничества, в том числе обмена студентами. Также они обсудили проекты совместного исследования Арктики.

Ло Чжаньхуэй, генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге: «Добились договоренностей о сотрудничестве, обмене студентами. Это продолжение нашей дружбы из поколения в поколение».

Также на встрече обсудили тему развития Северного морского пути, где у наших стран существует несколько направлений сотрудничества. Первый, в логистике: строительстве современных автоматизированных терминалов и портов. Следующее, не менее значимое направление, это увеличение экспорта продукции рыбаков Северного бассейна нашей страны: это морепродукты и рыба, которые добывают в Мурманской области и поставляются в Китай.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Безусловно, всё, что касается промышленных проектов для нас важно. Мы сегодня занимаемся и развитием добычи лития, и глубокой переработкой, и другим развитием производства с учётом газификации, которая придёт. Президент обозначил сроки реализации их в своём выступлении. И также здесь вопрос совместного сотрудничества, строительства промышленных объектов, использование тех компетенций, которые есть у наших китайских партнёров, безусловно очень важно».

Продолжает увеличиваться интерес китайских туристов к Заполярью. Только за этот год туристический поток из Поднебесной вырос в 5 раз. Это, в свою очередь, стимулирует развитие инфраструктуры и сервиса в нашем регионе.