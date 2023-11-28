Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравили морских пехотинцев с профессиональным праздником, который в России отмечают 27 ноября

Событие началось с торжественного митинга на территории мемориального комплекса «Долина Славы», после которого был дан старт памятному автопробегу.

Колонна из 30 транспортных средств несла государственные флаги, Андреевские стяги, флаги и эмблемы морской пехоты России и Северного флота, а также портреты военнослужащих, геройски погибших при выполнении воинского долга.

Завершился он в п. Спутник в расположении отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады. Здесь же состоялось построение личного состава с выносом Боевого Знамени, прошёл митинг и поминальная лития о погибших воинах, были возложены венки и цветы.

На плацу соединения командующий вручил морским пехотинцам государственные награды, а губернатор подарил бригаде несколько квадрокоптеров.

Бойцы соединения выступили перед гостями с показательной программой, а военный оркестр бригады дал плац-концерт.