День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.23 19:30
Губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев поздравили морских пехотинцев с профессиональным праздником, который в России отмечают 27 ноября
Событие началось с торжественного митинга на территории мемориального комплекса «Долина Славы», после которого был дан старт памятному автопробегу.
Колонна из 30 транспортных средств несла государственные флаги, Андреевские стяги, флаги и эмблемы морской пехоты России и Северного флота, а также портреты военнослужащих, геройски погибших при выполнении воинского долга.
Завершился он в п. Спутник в расположении отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады. Здесь же состоялось построение личного состава с выносом Боевого Знамени, прошёл митинг и поминальная лития о погибших воинах, были возложены венки и цветы.
На плацу соединения командующий вручил морским пехотинцам государственные награды, а губернатор подарил бригаде несколько квадрокоптеров.
Бойцы соединения выступили перед гостями с показательной программой, а военный оркестр бригады дал плац-концерт.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Большинство компаний повышало зарплаты в течение 2023 года, каждая вторая планирует повышение в ближайшее время-PRO Валюту (16+)Доллар и евро теряют по 9 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)В «коммунальной пятнице» Госжилстройнадзора в Североморске приняли участие и специалисты Центра управления регионом Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза