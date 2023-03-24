Губернатор Андрей Чибис и вице-премьер-министр Республики Армении Мгер Григорян обсудили направления и перспективы сотрудничества между Мурманской областью и Арменией

Среди направлений сотрудничества стороны упомянули развитие перекрестного туризма и разработку прямого авиасообщения между Мурманской областью и Арменией.

Глава региона презентовал промышленный и транспортный потенциалы региона, рыбную отрасль, а также выразил уверенность в том, что Армения может поставлять комплектующие, запчасти и оборудование, необходимые для наших производств и предприятий.

Среди направлений сотрудничества стороны упомянули развитие перекрестного туризма и разработку прямого авиасообщения между Мурманской областью и Арменией.

Напомним, с рабочим визитом в республику губернатор приехал накануне.