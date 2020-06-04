Губернатор Андрей Чибис на онлайн-совещании рассказал о развитии инфраструктуры в Мурманской области

Глава региона отметил, что одна из мурманских рыбоперерабатывающих компаний планирует построить на западном берегу Кольского залива высокотехнологичный качественный терминал. Также Андрей Чибис рассказал о реализации проекта «Мурманский транспортный узел», который сейчас предусматривает перевалку 28 миллионов тонн угля и подтвердил готовность и поддержку руководства РЖД в увеличении мощности до 100 тонн.

Глава региона уверен, что в ближайшие 10 лет эта перспектива реализуема и для этого созданы все условия.

По мнению губернатора, регион заинтересован и в поставках рыбы с Дальнего Востока.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поэтому, я считаю, что проект абсолютно реалистичный, живой, возможный для реализации между Мурманском и Камчаткой. Загрузят транспортные суда генгрузов, которые могут поставляться из Мурманска в Петропавловск-Камчатский, а обратно пойдёт рыба. Это загрузит этот коридор транспорта надлежащим образом».