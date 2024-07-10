Губернатор Андрей Чибис находится с рабочей поездкой в Кандалакшском районе

Первым пунктом его визита стал населённый пункт Алакуртти, где дислоцируются военные и проживают их семьи.

Здесь ведутся активные работы по реализации плана «На Севере – жить» и программе реновации ЗАТО.

Глава региона пообщался с жителями и осмотрел социальные объекты села.

Так, недавно открыто спортивное пространство для молодёжи «СОПКИ.СПОРТ». Здесь установлено современное оборудование и сделан ремонт. Зал очень популярен у жителей.

Так же губернатор осмотрел помещения на улице Данилова, 9, которые готовят под пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ». В населенном пункте строят новый Дом культуры, ремонтируют пищеблок и благоустраивают территорию у детского сада №55.

Андрей Чибис сообщил, что в рамках реновации ЗАТО в Алакуртти до 2026 года планируют строительство школы на 450 мест, ремонт многоквартирных домов, подъездов, дорог и дворовых территорий.