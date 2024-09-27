Губернатор Андрей Чибис назначил своего заместителя Елену Дягилеву сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти региона

На личной встрече Андрей Чибис отметил, что за последние пять лет она сделала большой карьерный рост, курировала важнейшие блоки – финансы, образование, спорт, культуру, совмещая многие сферы и задачи.

Постановление о наделении Елены Дягилевой вступит в силу с 1 октября.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Высоко оцениваю вашу эффективность на этом посту и уверен, что в новом статусе сенатора Российской Федерации вы приложите все свои знания и опыт. И задачи, которые перед нами стоят в рамках плана «На Севере – жить» на вторую пятилетку, будут ещё активнее решаться, учитывая ваши коммуникации и опыт работы с федеральными органами власти».

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Я уверена, что получится применить весь накопленный опыт в новом статусе на благо Мурманской области».