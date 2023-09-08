Губернатор Андрей Чибис номинировал Териберку на статус новой столицы «Серебряного ожерелья России»

Голосование стартовало в рамках форума «Ладога», в котором глава региона принял личное участие.

Традиционный «День регионов» состоялся накануне на молодёжном образовательном форуме «Ладога», который в эти дня проходит в Ленинградской области. Гостями события стали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и главы субъектов СЗФО, в том числе губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор рассказал о том, что правительство региона при поддержке федерального центра и крупного бизнеса модернизирует образовательную среду, делает её более комфортной и выстраивает систему профориентации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Детям нужно знать свою малую родину».

Участники беседы также обсудили вопросы перспектив развития молодёжного туризма. А специальным событием форума стал старт выборов новой столицы туристического проекта «Серебряное ожерелье России», где Андрей Чибис номинировал от нашего региона Териберку.

Для участников события организовали очное голосование, а жители СЗФО до 30 сентября могут проголосовать онлайн в официальном сообществе форума «Ладога».