Губернатор Андрей Чибис обсудил с министром образования и науки региона Ольгой Дзюбой вопросы развития сферы образования

Грантовая поддержка молодых учёных и талантливых студентов, переоснащение общеобразовательных школ и совершенствование организации школьного питания – эти и другие вопросы губернатор Андрей Чибис обсудил с министром образования и науки региона Ольгой Дзюбой.

Руководитель областного ведомства доложила главе региона о результатах реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». В частности, в 2020 году на базе образовательных учреждений было открыто 29 интеллектуальных центров «Точка роста», 10 квантолабов, запущен мобильный технопарк «Кванториум» для обучения детей из отдаленных муниципалитетов.

Министр также отметила, что в муниципалитетах области усилен контроль организации и качества питания учащихся.