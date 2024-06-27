Губернатор Андрей Чибис обсудил с министром транспорта России Романом Старовойтом работу в рамках ряда важных для региона направлений

Встреча состоялась в Москве.

В повестке - расширение ближних и дальних железнодорожных подходов к объектам Мурманского транспортного узла, чтобы по поручению Президента России обеспечить перевозку грузов до 110 млн тонн через порт.

Реконструкция взлётно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты, которые также вошли в перечень поручений Владимира Путина. Увеличение финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Капремонт участка трассы Р-21 «Кола» на подъезде к Североморску.

Увеличение субсидирования направлений авиаперелётов для расширения маршрутной сети.