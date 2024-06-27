День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.06.24 19:30
Губернатор Андрей Чибис обсудил с министром транспорта России Романом Старовойтом работу в рамках ряда важных для региона направлений
Встреча состоялась в Москве.
В повестке - расширение ближних и дальних железнодорожных подходов к объектам Мурманского транспортного узла, чтобы по поручению Президента России обеспечить перевозку грузов до 110 млн тонн через порт.
Реконструкция взлётно-посадочных полос аэропортов Мурманск и Апатиты, которые также вошли в перечень поручений Владимира Путина. Увеличение финансирования нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Капремонт участка трассы Р-21 «Кола» на подъезде к Североморску.
Увеличение субсидирования направлений авиаперелётов для расширения маршрутной сети.
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Последние комментарии
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
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