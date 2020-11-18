Губернатор Андрей Чибис опроверг информацию об отмене строительства железнодорожной ветки к морскому порту «Лавна»

Работы были лишь временно приостановлены. Это связано с расторжением договора между подрядчиком и заказчиком. Теперь, по решению федерального правительства, статус реализатора проекта перешёл от Минтранса России к Российским железным дорогам. За этим и последовало перезаключение контрактов на строительство.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Идёт перезаключение соответствующих договоров и, конечно же, вся необходимая инфраструктура железнодорожная, железная дорога для реализации, для освоения западного берега Кольского залива, для реализации тех проектов, которые задуманы, я убеждён, что они будут реализованы. Это такая формальная замена одного подрядчика на другого с учётом смены заказчика».