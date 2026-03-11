Губернатор Андрей Чибис открыл первенство России по универсальному бою в Мурманске

В столице Заполярья соревнования такого уровня проходят во второй раз. В этом году они объединили участников 32 регионов страны в мурманском Легкоатлетическом манеже.

Для юных участников эти соревнования одни из самых важных в году. Подготовке к первенству спортсмены посвящали всё свободное время. Универсальный бой сочетает сразу несколько видов деятельности: ударные виды спорта и борьбу, метание ножей, стрельбу и преодоление барьеров. С каждым годом этот вид спорта набирает популярность, а конкуренция растёт.

Варвара Гусак, участница соревнований: «Мне иногда приходилось бороться с мальчиками, а сейчас девочек уже очень много, это говорит о том, как растёт конкуренция, как развивается этот спорт. И это отлично».

От других видов спорта универсальный бой отличается своей особенностью – прохождением полосы препятствий. Прежде чем сразиться с соперником, участнику нужно пройти все этапы испытания. Этим спортивная дисциплина чаще всего и привлекает будущих чемпионов.

Даниил Боков, участник соревнований: «Я ушёл с каратэ, потом мне предложили друзья пойти на универсальный бой. Я решил попробовать, начал заниматься. Теперь я на первенстве России».

К большим соревнованиям начинающих спортсменов готовят с пяти лет. Инвентарь для самых маленьких чемпионов соответствующий.

Иван Мазяркин, председатель Мурманской детско-юношеской областной Федерации универсального боя: «Подготавливаем идёт потихонечку. У нас есть маленькие старты, где маленькая полоса препятствий для деток, где они метают теннисные мячики, а не ножи, как вы здесь видите. Бегают по скамеечкам, а не по бревнам, не лазают по сетке. Все готовит к тому, чтобы ребёнок полноценно и комплексно развивался, постепенно подходил от самого лёгкого к самому сложному поэтапно».

В церемонии открытия первенства принял участие губернатор Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово видеть молодых парней и девчонок, которые в любой ситуации защитят нашу страну».

Спортсмены в возрасте 12-13 и 14-15 лет проявят себя в дисциплинах «лайт-весовая категория» и «весовая категория». Соревнования будут проходить пять дней.