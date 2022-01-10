Губернатор Андрей Чибис открыл первое в 2022 году оперативное совещание со слов благодарности

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Благодаря тем, кто работал в эти праздничные дни. Все мероприятия в Мурманской области прошли спокойно и безопасно, без каких-либо серьёзных эксцессов. И, конечно, хочу сказать огромное спасибо нашим жителям и гостям региона за спокойное времяпрепровождение».

После этого губернатор и министры обсудили ситуацию на дорогах региона. С начала года в Мурманской области убрано вдвое больше снега, чем за тот же период 2021-го. Коммунальными службами городов и районов региона за время каникул убрано и вывезено с улиц порядка 60 тысяч кубометров снега.

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «За отчётный период к наведению порядка улично-дорожной сети было привлечено 358 единиц техники и 461 человек. Уборка придомовых участков осуществлялась 148 единицами техники и 2364 работниками управляющих компаний. Очищено более 11 квадратных километров улично-дорожной сети, 844 муниципальные лестницы и 1500 кровель».

Лидерами по очистке улично-дорожной сети стали Мурманск, Оленегорск, Кировск, Кандалакшский и Ловозерский районы, Ковдорский округ.

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся. Поэтому, необходимо контролировать работу по качеству уборки и дальше. Также необходимо следить за эпидемиологической ситуацией. После новогодних каникул привитых от COVID-19 северян стало 342 тысячи. Несмотря на праздничные дни, вакцинация не останавливалась.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочу сказать спасибо жителям области, которые в праздники продолжали проходить вакцинацию, проявляя тем самым ответственность по отношению к своему здоровью, безопасности близких и окружающих. Таким образом, на данный момент привито более 342 тысяч жителей региона, это почти 74% от плана».

По словам губернатора, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Заполярье остаётся стабильной. Но вирус не исчез, существующие ограничения продолжат действовать.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Подчеркиваю важность самой вакцинации… Ситуация под контролем».

К тому же без QR кодов, которые получают вакцинированные, невозможно посетить многие общественные места, культурные и спортивные события. Как прозвучало во время заседания, в новогодние праздники в Мурманской области провели около 700 таких мероприятий. Их участниками стали более 230 тысяч северян. На новогоднее украшение Мурманска приезжали посмотреть не только с городов муниципалитетов нашей области, но и жители других регионов.