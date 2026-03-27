Губернатор Андрей Чибис по поручению Президента России провёл личный приём граждан

Глава региона рассмотрел обращения северян, которые касались развития инфраструктуры, ремонта социальных объектов и увековечения памяти защитников Отечества.

На личный приём к губернатору пришла жительница Мончегорска Татьяна Абдулхаева. В прошлом году почти 4 тысячи квадратных метров автодороги в посёлке Риж-Губа было отремонтировано по её просьбе.

Татьяна Абдулхаева, жительница Мончегорска: «Я очень осталась благодарна, но попросила далее отремонтировать дорогу».

На оставшихся участках общей протяженностью около 1 км работы запланированы уже в этом году.

Ещё одна мончегорка спросила про ремонт тротуара на улице Котульского. В прошлом году там привели в порядок проезжую часть и заменили бордюры. Теперь предстоит обновить пешеходную зону от Ленинградской набережной до дома №54 на проспекте Металлургов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта тема не только в Мончегорске».

Председатель областной общественной организации «Участники боевых действий в Чечне» Николай Абрамов поднял вопрос об увековечении на Аллее памяти в Мурманске имён трёх земляков - Героев Российской Федерации.

Администрация города уже запланировала работы по нанесению имен героев и изображений медалей «Золотая Звезда» на гранитные плиты.

Все поручения, данные в ходе личного приёма, находятся на контроле Андрея Чибиса.