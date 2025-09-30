Губернатор Андрей Чибис побывал в ЗАТО Александровск с рабочим визитом и оценил масштабы работ по реализации федерального проекта

В 2017 году в гаджиевском Центре творчества и досуга, более знакомом местным жителям как Дом офицеров, отремонтировали фасад, внутри же капитального ремонта не было, пожалуй, с момента строительства в 1969 году. В этом году на работы в рамках программы реновации было выделено более 370 миллионов рублей.

На каком этапе находится обновление, проинспектировал губернатор.

На объекте модернизируют концертный зал, закупят новое оборудование, в том числе, световую и звуковую технику, обновят коммунальные сети. Преобразиться и территория вокруг здания – в центре города будет ярче и красивее.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ремонтируются фасады домов, которые выходят на озеро. Сделаем Гаджиево классным гарнизоном для наших военнослужащих, являющихся ядерным щитом нашей страны. Этим занимаемся».

В рамках реновации завершён ремонт и в Городском историко-краеведческом музее Полярного: здание учреждения преобразилось как снаружи, так и внутри, музейщики сохранили важные элементы, но продолжают наполнять музей современными деталями. Так, к 90-летию 10-го судоремонтного завода в экспозиции появился интерактивный стол: на цифровой витрине можно посмотреть и даже поучаствовать в этапах ремонта подводных лодок и кораблей. Заглянуть в прошлое помогут виар-очки, благодаря им можно прогуляться по территории завода в прошлом столетии.

Одним из первых оценил степень идентичности бывший руководитель предприятия Анатолий Кольнер.

Анатолий Кольнер, генеральный директор АО «171 ОКТБ», г. Мурманск, бывший руководитель 10 судоремонтного завода: «Вспоминаю 60-е годы, когда завод интенсивно работал, флот выполнял важнейшие задачи, а ремонт кораблей выполнялся в кратчайшие сроки и с высоким качеством».

С семью чудесами Кольского полуострова посетители могут познакомиться в игровой форме - с помощью интерактивного пола: проектор и датчики движения на напольном покрытии создают площадку для изучения географических объектов.

Ещё один интерактивный стол размещён в отделе краеведения, где можно почувствовать себя повелителем ветра, испытав его силу.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея Полярного: «Мы проводили мониторинг и узнавали, что и в какой форме интересно узнавать в истории нашего Кольского полуострова. Это раз. Во-вторых, большую роль играют насмотренность музейщиков, опыт и понимание концепции всей экспозиции».

Наука на Кольском полуострове – сфера уникальная, а о её развитии теперь расскажет виртуальный помощник.

Зал истории Великой Отечественной войны специалисты музея дополнили экспозицией о современных конфликтах: экспонатами выставки стали личные вещи участников специальной военной операции, а биографии погибших защитников Отечества хранятся в цифровой книге памяти.

Имя своего одноклассника нашла на её страницах Ирина Бугрышева, в прошлом жительница Полярного, а ныне доброволец в военных госпиталях Санкт-Петербурга. Оставив профессиональную журналистскую деятельность, Ирина окунулась в мир, в котором каждая история бойца – исповедь.

Ирина Бугрышева, автор книги «Я трогаю войну руками», г. Санкт- Петербург: «И творческая составляющая никуда деться не может просто так, поэтому через полгода, когда я пошла работать в госпитали, всё, что я не писала в статьях, вылилось в рассказы. Когда я оказалась в госпитале, то поняла, что об этом нельзя молчать. Сегодня парни, которые защищают Россию, творят нашу историю».

Издание «Я трогаю войну руками», написанное волонтёром, получило премию «Книга года» в серии «Русская реконкиста». Произведение также стало частью экспозиции.

Историко-краеведческий музей, уверен губернатор, уступает Мурманскому областному, разве что в размерах. Столь уникальные исследования и постоянно обновляющиеся современные технические средства должны быть увидены каждым жителем Александровска. Особенно Андрей Чибис настаивал на приглашении в залы музея гостей области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь сочетается всё: все эпохи от начала появления в этой бухте торгового порта, всё достойно, одним словом. И продолжаем серию ремонтов активно».

Это касается жилых домов, учреждений культуры и образования, дорог и дворов. До 2026 года в рамках программы реновации закрытых городов в ЗАТО Александровск запланировано провести больше 50 мероприятий стоимостью порядка 5 млрд 400 миллионов рублей.