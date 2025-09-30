Взрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчанВ Мурманске состоится Всероссийская эстафета факела «Огонь жизни»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.09.25 19:30

Губернатор Андрей Чибис побывал в ЗАТО Александровск с рабочим визитом и оценил масштабы работ по реализации федерального проекта

В 2017 году в гаджиевском Центре творчества и досуга, более знакомом местным жителям как Дом офицеров, отремонтировали фасад, внутри же капитального ремонта не было, пожалуй, с момента строительства в 1969 году. В этом году на работы в рамках программы реновации было выделено более 370 миллионов рублей.

На каком этапе находится обновление, проинспектировал губернатор.

На объекте модернизируют концертный зал, закупят новое оборудование, в том числе, световую и звуковую технику, обновят коммунальные сети. Преобразиться и территория вокруг здания – в центре города будет ярче и красивее.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ремонтируются фасады домов, которые выходят на озеро. Сделаем Гаджиево классным гарнизоном для наших военнослужащих, являющихся ядерным щитом нашей страны. Этим занимаемся».

В рамках реновации завершён ремонт и в Городском историко-краеведческом музее Полярного: здание учреждения преобразилось как снаружи, так и внутри, музейщики сохранили важные элементы, но продолжают наполнять музей современными деталями. Так, к 90-летию 10-го судоремонтного завода в экспозиции появился интерактивный стол: на цифровой витрине можно посмотреть и даже поучаствовать в этапах ремонта подводных лодок и кораблей. Заглянуть в прошлое помогут виар-очки, благодаря им можно прогуляться по территории завода в прошлом столетии.

Одним из первых оценил степень идентичности бывший руководитель предприятия Анатолий Кольнер.

Анатолий Кольнер, генеральный директор АО «171 ОКТБ», г. Мурманск, бывший руководитель 10 судоремонтного завода: «Вспоминаю 60-е годы, когда завод интенсивно работал, флот выполнял важнейшие задачи, а ремонт кораблей выполнялся в кратчайшие сроки и с высоким качеством».

С семью чудесами Кольского полуострова посетители могут познакомиться в игровой форме - с помощью интерактивного пола: проектор и датчики движения на напольном покрытии создают площадку для изучения географических объектов.

Ещё один интерактивный стол размещён в отделе краеведения, где можно почувствовать себя повелителем ветра, испытав его силу.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея Полярного: «Мы проводили мониторинг и узнавали, что и в какой форме интересно узнавать в истории нашего Кольского полуострова. Это раз. Во-вторых, большую роль играют насмотренность музейщиков, опыт и понимание концепции всей экспозиции».

Наука на Кольском полуострове – сфера уникальная, а о её развитии теперь расскажет виртуальный помощник.

Зал истории Великой Отечественной войны специалисты музея дополнили экспозицией о современных конфликтах: экспонатами выставки стали личные вещи участников специальной военной операции, а биографии погибших защитников Отечества хранятся в цифровой книге памяти.

Имя своего одноклассника нашла на её страницах Ирина Бугрышева, в прошлом жительница Полярного, а ныне доброволец в военных госпиталях Санкт-Петербурга. Оставив профессиональную журналистскую деятельность, Ирина окунулась в мир, в котором каждая история бойца – исповедь.

Ирина Бугрышева, автор книги «Я трогаю войну руками», г. Санкт- Петербург: «И творческая составляющая никуда деться не может просто так, поэтому через полгода, когда я пошла работать в госпитали, всё, что я не писала в статьях, вылилось в рассказы. Когда я оказалась в госпитале, то поняла, что об этом нельзя молчать. Сегодня парни, которые защищают Россию, творят нашу историю».

Издание «Я трогаю войну руками», написанное волонтёром, получило премию «Книга года» в серии «Русская реконкиста». Произведение также стало частью экспозиции.

Историко-краеведческий музей, уверен губернатор, уступает Мурманскому областному, разве что в размерах. Столь уникальные исследования и постоянно обновляющиеся современные технические средства должны быть увидены каждым жителем Александровска. Особенно Андрей Чибис настаивал на приглашении в залы музея гостей области. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Здесь сочетается всё: все эпохи от начала появления в этой бухте торгового порта, всё достойно, одним словом. И продолжаем серию ремонтов активно».

Это касается жилых домов, учреждений культуры и образования, дорог и дворов. До 2026 года в рамках программы реновации закрытых городов в ЗАТО Александровск запланировано провести больше 50 мероприятий стоимостью порядка 5 млрд 400 миллионов рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
-Правовая консультация (18+)Коллекторские организации должны работать в рамках закона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Число открытых вакансий в российских компаниях в первые месяцы 2025 года сократилось на 15%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 28 копеек, доллар потерял почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Обращения северян – на контроле: руководители муниципалитетов и профильных ведомств отчитались губернатору об исполнении поручений-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»