Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.26 19:30

Губернатор Андрей Чибис поделился планами подготовки к предстоящему в 2027 году Международному арктическому форуму

Губернатор Андрей Чибис провёл совещание, посвящённое подготовке к Международному арктическому форуму, который в Мурманске проведут в 2027 году. Наш город станет хозяином этого мероприятия уже во второй раз.

Напомним, в рамках МАФ 2025 года были приняты ключевые решения для развития Арктики. Это разработка комплексного проекта по развитию АЗРФ и Трансарктического транспортного коридора, обновление стратегии развития арктической зоны России. А также увеличение не менее чем в 3 раза мощности Мурманского транспортного узла; приоритетное финансирование в рамках нацпроектов мероприятий мастер-планов опорных пунктов АЗРФ; продление программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «И президент поддержал нашу инициативу, чтобы сделать город-герой Мурманск постоянным местом проведения Международного арктического форума. Это большая честь, но при этом очень большая ответственность».

Участники детально обсудили, какие мероприятия предстоит провести перед форумом, обсудили, какие вопросы стоит отработать с федеральным правительством. Не стоит забывать, что хоть подготовка к прошлому Международному арктическому форуму проходила в рекордно короткие сроки, мероприятие состоялось на высшем уровне. Гости, в том числе и зарубежные, и Президент России Владимир Путин остались довольны мурманским масштабом проведения столь значимого мероприятия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2026: рост зарплат может замедлиться почти вдвое по сравнению с 2025 годом-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 28 копеек, евро ослаб на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»