Губернатор Андрей Чибис поделился планами подготовки к предстоящему в 2027 году Международному арктическому форуму

Губернатор Андрей Чибис провёл совещание, посвящённое подготовке к Международному арктическому форуму, который в Мурманске проведут в 2027 году. Наш город станет хозяином этого мероприятия уже во второй раз.

Напомним, в рамках МАФ 2025 года были приняты ключевые решения для развития Арктики. Это разработка комплексного проекта по развитию АЗРФ и Трансарктического транспортного коридора, обновление стратегии развития арктической зоны России. А также увеличение не менее чем в 3 раза мощности Мурманского транспортного узла; приоритетное финансирование в рамках нацпроектов мероприятий мастер-планов опорных пунктов АЗРФ; продление программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным финансированием не менее 10 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «И президент поддержал нашу инициативу, чтобы сделать город-герой Мурманск постоянным местом проведения Международного арктического форума. Это большая честь, но при этом очень большая ответственность».

Участники детально обсудили, какие мероприятия предстоит провести перед форумом, обсудили, какие вопросы стоит отработать с федеральным правительством. Не стоит забывать, что хоть подготовка к прошлому Международному арктическому форуму проходила в рекордно короткие сроки, мероприятие состоялось на высшем уровне. Гости, в том числе и зарубежные, и Президент России Владимир Путин остались довольны мурманским масштабом проведения столь значимого мероприятия.