Губернатор Андрей Чибис поделился статистикой первой недели работы областного краеведческого музея

Учреждение недавно открыли после масштабной реконструкции.

- Более 4000 жителей и гостей Мурманска пришли на экскурсии в наш музей. Это место уже стало точкой притяжения людей. В учреждении работают 14 иммерсивных залов, рассказывающих об истории Заполярья с древних времен до наших дней. Природа Кольского края представлена в 3Д- декорациях. На каждом этаже есть немало мультимедийных инсталляций, которые увлекают не только детей, но и взрослых. А экспозиция о спецоперации включает в себя артефакты, военные реликвии и истории жизни и подвигов участников, - отмечает глава региона.

Посетить краеведческий музей могут все желающие.