День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.03.25 19:30
Губернатор Андрей Чибис поделился статистикой первой недели работы областного краеведческого музея
Учреждение недавно открыли после масштабной реконструкции.
- Более 4000 жителей и гостей Мурманска пришли на экскурсии в наш музей. Это место уже стало точкой притяжения людей. В учреждении работают 14 иммерсивных залов, рассказывающих об истории Заполярья с древних времен до наших дней. Природа Кольского края представлена в 3Д- декорациях. На каждом этаже есть немало мультимедийных инсталляций, которые увлекают не только детей, но и взрослых. А экспозиция о спецоперации включает в себя артефакты, военные реликвии и истории жизни и подвигов участников, - отмечает глава региона.
Посетить краеведческий музей могут все желающие.
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