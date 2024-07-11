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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.24 19:30

Губернатор Андрей Чибис посетил с рабочим визитом Кандалакшу

Там он осмотрел социальные объекты, где проведены и продолжаются работы в рамках плана «На Севере – жить».

В рамках стратегического плана проводят масштабную реконструкцию участка автодороги на улице Горького. За счёт областной субсидии ремонтируется подвесной пешеходный мост через Ниву. Работы уже почти завершены.

На базе городского плавательного бассейна скоро появятся «СОПКИ.СПОРТ».

Ещё одной точкой посещения стал музей Кандалакшского природного заповедника. Ежегодно его посещают около 3 тысяч человек.

Также губернатор осмотрел благоустройство морской набережной, где реализован проект «Город у Белого моря».

Ещё Андрей Чибис заехал в районную больницу, где отремонтирован ряд помещений. Он сообщил, что в этом году обновят кровлю учреждения.

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Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
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