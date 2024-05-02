Губернатор Андрей Чибис поздравил финалистов регионального этапа фестиваля «Российской студенческой весны»

В этом году «Российская студенческая весна» объединила свыше 370 талантливых жителей региона из 5 вузов и 10 профессиональных образовательных организаций.

Напомним, фестиваль недавно вернулся в столицу Кольского Заполярья после 17-летнего перерыва.

В этом году «Российская студенческая весна» объединила свыше 370 талантливых жителей региона из 5 вузов и 10 профессиональных образовательных организаций.

Перед ребятами стояла задача показать творческие способности в одном из девяти направлений: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, моде, медиа, видео и арт. Из победителей и призёров регионального этапа будут сформированы две делегации Мурманской области, которые представят регион в Саратове с 25 мая по 1 июня и в Ставрополе с 11 по 16 июня.