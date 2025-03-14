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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.25 19:30

Губернатор Андрей Чибис поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

От них зависит комфорт любого человека в России, но зачастую о них вспоминают только тогда, когда в доме не работает свет или засорился водопровод. Сегодня о них говорили только в положительном ключе, ведь совсем скоро День жилищно-коммунального хозяйства.

Мурманчане по-разному относятся к сотрудникам сферы ЖКХ, признаётся мастер водоканала Павел Вагурин. Кто-то может накричать, а кто-то и поблагодарить за работу.

Павел Вагурин, мастер водопроводной сети ГОУП «Мурманскводоканал»: «Многие просто не понимают этой сферы деятельности, поэтому требуют, чтобы всё было хорошо всегда, но так просто не бывает! Иногда бывают всякие проблемы, которые мы решаем, всегда стараемся, всегда помогаем, отзываемся».

От их работы зависит и тепло в домах северян и электроснабжение, поэтому в России ввели профессиональный праздник День работника ЖКХ. Традиционно его отмечают 16 марта. Вот и сегодня в Мурманске чествовали профессионалов этой важной сферы.

Алла Истомина, заместитель губернатора Мурманской области - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Сегодняшний день в преддверии Дня работника ЖКХ встречаю с хорошим настроением, с определенной удовлетворенностью за выполненные работы за прошедшие пять лет. Это связано с перспективой как на 2025 год, так и на ближайшие три года».

С каждым годом технологии и техника обновляются. Так, с 2019 года в Мурманской области на модернизацию коммунальной сферы направили 6 миллиардов рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Жилищно-коммунальное хозяйство – это сфера, с которой сталкивается каждый человек, каждый день – это важно понимать. Конечно, когда свет горит, когда тепло, когда вода течёт, когда всё это работает нормально, то обычный человек и не чувствует. А если что-то вдруг засбоило, то здесь, конечно, жалобы, сигналы, вопросы. И в значительной степени те, кто обеспечивает нас тем самым комфортом, без которого жить в ХХI веке невозможно, остаются за кадром».

Без проблем, конечно, не обходится, но их важно решать. Но главный показатель говорит сам за себя - за последние 6 лет аварийность в регионе сократилась в 2 раза.

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