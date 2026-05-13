Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников Первой детской поликлиники с профессиональным праздником

Во Всемирный день медицинской сестры Первую детскую поликлинику на улице Папанина в Мурманске посетил губернатор Андрей Чибис, чтобы поздравить сотрудников с профессиональным праздником.

В этом детском медицинском учреждении работает 81 специалист среднего медицинского персонала — медсёстры и медбратья.

Андрей Чибис поздравил их с профессиональным праздником и вручил цветы. Сотрудники в свою очередь отметили, что очень любят свою работу и маленьких пациентов.

Ирина Лопанова, главная медицинская сестра детской поликлиники №1 г. Мурманска: «Это гордость за своих коллег, что мы участвуем во всём, что у нас есть конкурсанты, победители. Я горда тем, что руковожу данным коллективом».

После праздничной встречи губернатор осмотрел реабилитационный центр для детей с патологией опорно-двигательного аппарата. Глава региона пообщался с маленькими пациентами и их родителями, которые тепло отозвались о работе мурманских медсестёр.

Также в Первой поликлинике работает кабинет здорового ребёнка. Здесь проводят консультации для беременных и уже родивших женщин. Основные направления - это уход за ребёнком, прививки, обучение оказанию скорой и неотложной помощи.