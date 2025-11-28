Губернатор Андрей Чибис поздравил сотрудников УФНС по Мурманской области с 35-летием налоговой службы России

Итогом встречи стал открытый диалог, на котором сотрудники регионального УФНС задали Андрею Чибису волнующие вопросы.

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области было создано в 1990 году. Сегодня в структуру ведомства входит 10 обособленных подразделений в разных муниципалитетах, в которых работают около 1000 сотрудников. А в 2024 году мурманские налоговики разработали уникальный проект – Центр электронного взаимодействия с ФНС России в формате учебного класса. За год в него обратились более 15,5 тысячи северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я с большим удовольствием хочу вас поблагодарить за ту работу, которая делается вами. Особенно в ситуации, когда есть куча внешних факторов, давления на экономику и на наших, в том числе, производителей, экспортёров, всего ограничения рынков и т.д. Каждый рубль, который попадает в казну, становится ещё более ценным».

Андрей Чибис напомнил, что сейчас для экономики нашей страны важно развитие. И ответственный подход к работе налоговой службы очень на это влияет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С другой стороны, всё простимулировать так, чтобы все по-честному платили налоги. Это задача и государства, баланс интересов надо соблюсти, но собирателями являетесь как раз вы. За это вам огромное спасибо».

Итогом встречи стали награждения лучших сотрудников налоговой службы за работу.

Затем началась неформальная беседа с главой региона. На ней участники говорили о работе, своей жизни и насущных проблемах. Например, обсуждали льготную ипотеку, предложения по пересмотру дорожного движения, возможности организации поддержки творческих и спортивных коллективов региона и многое другое.