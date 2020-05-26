Губернатор Андрей Чибис поздравил выпускников с «Последним звонком»

Он подчеркнул, что, несмотря на все сложности и ограничения, ребятам удалось справиться с учебной программой. Глава региона пожелал им здоровья и успехов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Верьте в себя! Успехов, здоровья, драйва! Никогда не изменяйте себе. Стремитесь к намеченной цели. Мы в вас верим!».