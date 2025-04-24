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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.04.25 19:30

Губернатор Андрей Чибис принял участие в церемонии поднятия флагов на судах «Тиман» и «Тепсей»

«Тиман» и «Тепсей» усилят группировку аварийно-спасательного флота Морской спасательной службы.

На причале морского порта состоялась церемония поднятия Государственных флагов Российской Федерации на арктических аварийно-спасательных буксирах «Тиман» и «Тепсей». В торжественном событии приняли участие руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, губернатор Андрей Чибис, руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов и другие почётные гости.

Арктические суда построили в рамках федерального проекта «Развитие Большого Северного морского пути». Теперь их порт приписки — город Мурманск. Буксиры предназначены для участия в спасательных и противоаварийных операциях, оказания помощи в тушении пожаров, ликвидации разливов нефтепродуктов и обеспечения безопасности судов на Северном морском пути.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это серьёзный вклад в безопасность Северного морского пути и безопасность объектов, которые находятся в его акватории. Более того, мы с Андрей Владимировичем обсуждали проект по модернизации причальной стенки и строительства современного комплекса для Морспасслужбы. Договорились, что это место в центре города будет приведено в порядок. Более того мы рассчитываем, что тема развития круизных судов, как это было в своё время, для Мурманска является большой перспективой».

Андрей Тарасенко, руководитель Росморречфлота: «Сегодня президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу создания спасательного флота, что мы и делаем прекрасно. Такие прекрасные суда строятся силами заводов РФ. Наполнение судов на 70% российского производства».

Оснащение «Тимана» и «Тепсея» самое современное. Ледовый класс позволяет проходить в разреженных льдах толщиной до 80 см и выполнять широкий спектр задач в суровых климатических условиях. Всего в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути на период до 2035 года морским спасателям передадут пять судов данного проекта. Названия суда получили в честь горных вершин, расположенных в местах будущего базирования и эксплуатации: «Тиман» «Тепсей», «Фавор», «Печак» и «Узон».

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