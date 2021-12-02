Губернатор Андрей Чибис принял участие в форуме «Мы вместе»

Это мероприятие приурочено ко Дню добровольца.

Во время встречи глава региона рассказал о поддержке молодёжи и волонтёрах в нашем регионе.

Развитие добровольчества в Мурманской области включено в стратегический план «На Севере – Жить!». Для этого созданы условия, которые способствовали за последние пять месяцев росту числа волонтёров на 34%.

Форум проводится в Москве, на его площадках представлены лучшие практики развития социального партнёрства. Вот и Андрей Чибис поделился с собеседниками опытом региона в создании координирующих структур волонтёрства.

Также глава области подчеркнул, что волонтёрское движение не ограничивается молодёжью. Средний возраст заполярного добровольца составляет 26 лет. Помимо волонтёрской деятельности школьники и студенты вовлекаются в формирование важных для региона решений.