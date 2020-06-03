Губернатор Андрей Чибис принял участие в селекторном видеоконферец совещании по мерам поддержки экономики регионов

Совещание состоялось под руководством заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

Губернатор поделился с участниками мероприятия тем, что в период пандемии регион показал, как можно повысить эффективность и усовершенствовать нашу жизнь. Например, по мнению губернатора, можно изменить качество оказания государственных услуг и радикально упростить процедуру социальной поддержки. Также в сфере национального проекта «Образование» стоит провести корректировку, тем самым, повысив возможности и улучшив уровень обучения. Что касается здравоохранения, то здесь можно повысить эффективность контроля и самоконтроля, что показала практика борьбы с коронавирусом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Борясь с проблемой со вспышкой коронавируса в Белокаменке, мы вынуждены были оперативно внедрить сервисы контроля за состоянием здоровья и диагностикой, дистанционную диагностику на этой гигантской стройплощадке. Это позволило получать анализ данных о том, где и у какой категории людей меняется состояние здоровья и их выдёргивать на соответствующие более глубокие обследования».