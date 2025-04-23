Губернатор Андрей Чибис принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса, которую провёл премьер-министр РФ Михаила Мишустина
Глава правительства сообщил, что в стране принят ряд мер по стимулированию предпринимательской инициативы и облегчению условий ведения бизнеса, прежде всего в части административной нагрузки: по сравнению с 2019 годом она сократилась практически в 4 раза. Кроме того, реформируется контрольная деятельность, внедрён региональный инвестиционный стандарт, благодаря которому удалось повысить эффективность работы с инвесторами в российских субъектах.
В Мурманской области ведётся активная работа с бизнесом и предпринимательским сообществом. Правительство региона создаёт условия для реализации крупных инфраструктурных инвестпроектов. У нас действуют две свободные экономические зоны – Арктическая зона РФ и Территория опережающего развития «Столица Арктики», резиденты которых получают различные льготы и преференции.
Кроме того, регион стимулирует развитие среднего и малого предпринимательства: у нас действует 51 мера поддержки МСП.