Губернатор Андрей Чибис принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату и целевым моделям ведения бизнеса, которую провёл премьер-министр РФ Михаила Мишустина

Михаил Мишустин отметил, что по поручению Президента России Владимира Путина правительство формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которая определит основные направления на ближайшие 5 лет.

Глава правительства сообщил, что в стране принят ряд мер по стимулированию предпринимательской инициативы и облегчению условий ведения бизнеса, прежде всего в части административной нагрузки: по сравнению с 2019 годом она сократилась практически в 4 раза. Кроме того, реформируется контрольная деятельность, внедрён региональный инвестиционный стандарт, благодаря которому удалось повысить эффективность работы с инвесторами в российских субъектах.

В Мурманской области ведётся активная работа с бизнесом и предпринимательским сообществом. Правительство региона создаёт условия для реализации крупных инфраструктурных инвестпроектов. У нас действуют две свободные экономические зоны – Арктическая зона РФ и Территория опережающего развития «Столица Арктики», резиденты которых получают различные льготы и преференции.

Кроме того, регион стимулирует развитие среднего и малого предпринимательства: у нас действует 51 мера поддержки МСП.