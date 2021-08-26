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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.21 19:30

Губернатор Андрей Чибис продолжает совершать рейды по населенным пунктам Мурманской области

В этот раз глава региона посетил посёлки Зверосовхоз и Молочный и проверил ряд ремонтируемых объектов и готовность местных школ к началу учебного года.

Начался визит губернатора в Кольский район с осмотра строящейся аллеи в Зверосовхозе на улице Зелёной. Раньше здесь даже дороги нормальной не было, а совсем скоро появится благоустроенная зона отдыха.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это была разбитая просёлочная дорога, по которой ездили автомобили в Зверосовхоз. Сейчас это аллея. Понятно, что там будет ещё освещение, малые формы, объект ещё не доделан. Но в высокой степени готовности. Это прогулочная зона, где и молодёжь, и старшее поколение могут хоть прогуляться по своему посёлку».

Такое обновление стало настоящей радостью для зверосовхозцев. Как и для жителей Молочного ремонт дворовых территорий. Яркий пример хорошей работы – территория на улице Северной.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «В этом году мы провели огромную работу по комфортной городской среде, отремонтировали уже 14 дворовых территорий. Во-первых, асфальтирование - это и подходы хорошие, доступная среда, уличное освещение и уделили внимание парковочным местам».

В этом году в 8 муниципалитетах откроют 12 «Точек роста». Одну из них расположат в школе Зверосовхоза. Это станет одним из главных событий для учеников. Но не единственным. Ещё в новом учебном году здесь появится кафе вместо столовой.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «На защите проекта кафе «Морошка» дети говорили о том, что они будут проводить исследовательские работы и обсуждать их именно в этой зоне общего времяпрепровождения».

Кафе откроют в рамках проекта «Арктик скулс».

А в Молочном ученикам готовят другой сюрприз. Их будет радовать новая биохимическая лаборатория.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Сейчас завершены работы в большинстве образовательных организаций. И 1 сентября дети практически во всех школах придут в обновленные пространства, которые они сами проектировали, разрабатывали и обсуждали».

Во время объезда губернатор также много общался с местными жителями. Интересовался их мнением, чего не хватает в посёлках и чем люди довольны.

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