Губернатор Андрей Чибис проинспектировал юг Мурманской области

Глава региона посетил Кандалакшский район, где уделил особое внимание не только образовательным и спортивным учреждениям, но и оздоровительному лагерю «Гандвиг».

Рабочая поездка губернатора Мурманской области в Кандалакшу началась с посещения средней школы №2 - единственного общеобразовательного учреждения в Железнодорожном районе города. В здании меняют оконные блоки, кроме того, по поручению главы региона возле школы устанавливают спортивную площадку с уличными тренажёрами. Модернизируют в городе и другие спортивные объекты - стадионы «Металлург» и «Локомотив».

Андрей Чибис посетил легендарный детский оздоровительный лагерь «Гандвиг», расположенный у берега Белого моря. По поручению главы региона специалисты разработают концепцию развития комплекса, чтобы как можно больше юных северян смогли отдохнуть в этом уникальном месте.

Эпидемиологическая обстановка пока не позволяет принять посетителей в лагерь, но обычно здесь отдыхают более 600 детей со всей области.